Политик сказала, что всегда найдутся те, кто идет через дорогу на красный свет, поэтому невозможно уследить , чтобы все соблюдали правила карантина.

В передаче Шимоните сказала, что карантин - это не имитация.

"Люди не могут (организовывать вечеринки, собираться вместе), это запрещено. Но к каждому нарушителю по полицейскому не приставишь. Я не думаю, что соблюдающие правила, хотели бы, чтобы в Литве было столько полицейских, сколько нарушителей. (...) Видимо, мы и сами можем немало сделать, соблюдая правила, всех все равно убедить не удастся. Если бы карантин был имитацией, мы бы не увидели ни малейшего улучшения", – сказала Шимоните.

Delfi напоминает, что в последние дни фиксируют меньше новых случаев коронавируса.

Шимоните сказала, что имитацией можно считать работу прошлого правительства и карантин, действовавший до середины декабря.

"До середины декабря, я сказала бы, была имитация, поэтому динамика новых случаев была такова. А после этих ограничений, не хочу хвастать, что мы прошли самый сложный этап, поскольку в больницах все еще много тяжелых случаев, статистика смерти огорчает, но динамика стала позитивной. Нельзя сказать, что карантина нет. Он есть, он действует", – сказала премьер-министр.

Шимоните напомнила, что после ужесточения карантина в середине декабря, власть не говорила, что это конец ограничений. Хотя и были опасения, но в Новогоднюю ночь удалось поддерживать порядок и без комендантского часа.

"Когда был ужесточен карантин, мы не говорили, что это все. Все время была коммуникация, мы говорили, что будем внимательно следить за ситуацией. И если потребуются дополнительные ограничения, мы их предусмотрим. Было немало беспокойств перед новогодней ночью. (…) Но люди не собирались у елок и без комендантского часа", – сказала Шимоните.