"Самое главное - не убирать, а не мусорить, поскольку, чтобы было что собирать, надо что бы кто-то что-то бросил. Все должны заботиться о том, что бы природе не пришлось "переваривать" то, что она не может "переварить", тем более, что на самом деле есть удобные способы избавления от ненужных вещей. Уму не постижимо, как можно выбросить бытовую технику в лесу, ведь ее бесплатно вывозят из дома", – сказала Шимоните.

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Премьер признала, что есть такие отходы, от которых пока избавиться нелегко, тут должны подтянуться муниципалитеты и правительство, чтобы решить эту проблему.

"Часто разбрасывание мусора - это плохая привычка. Но я рада, что поведение людей меняется, улучшается", – сказала глава правительства.

В этом году организаторы акции призывают жителей позаботиться не только о сборе, но и о сортировке отходов.