По ее словам, повседневная статистика может быть немного неясной. "Около 20% - это люди, которых не могли привить, например, дети до 12 лет, для них вакцины пока нет, есть еще треть жителей полностью привитых – и остальные – их больше всего – непривитые", - сказала в пятницу Шимоните.

Само количество случаев - индикатор тенденции.

"Если бы в Литве привились все, у нас все равно были бы случаи болезни, ведь заражаются и привитые, но, вероятно, количество заболевших и скончавшихся было бы меньше", – сказала премьер.

На вопрос, будет ли правительство обсуждать больше жесткие ограничения, Шимоните сказала, что правительство действует иными способами.

"Вопрос, есть ли в них необходимость. Сейчас правительство считает, что действующих ограничений достаточно, где собираются люди, в закрытых помещениях – ограничений достаточно, ведь логика жесткого локдауна и ограничений в первую очередь была связана с тем, что у нас не было вакцины", – заметила она.

По ее словам, важно, чтобы люди прививались и соблюдали все превентивные меры.

"Правительство сейчас придерживается такой линии - мы всему способами призываем прививаться, иногда и неприятными способами – это касается, например, тестирования, период тестирования на деньги налогоплательщиков должен закончиться", – сказала премьер.

"Надо как-то понять, что иного ответа нет. Если во всем мире люди не будут прививаться, мы из этой каши никогда до конца не выберемся", – сказала Шимоните.

Она не скрывала, что в реанимациях много больных COVID-19, особенно там, где показатель вакцинации низкий.

"Публично уже говорили, что цена будет высокой - мы не сможем получить другие медуслуги. Очень жаль, что для многих это до сих пор не стало мотивом защитить если не себя, то других", – прибавила премьер.