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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что не слышит ультиматумов со стороны представителей правящей коалиции, но, если бы она почувствовала отсутствие доверия парламента, подняла бы вопрос дальнейшей работы.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Если большая часть парламентских фракций что-то представляет себе иначе, иначе представляет принятие решений, управление карантином, (...), конечно, правительству будет очень тяжело, а может и невозможно работать. Я так понимаю которые должны тебя поддерживать, поскольку они создали правительство, кажется, что все надо делать иначе, наверное, ответственность на себя должны взять другие люди. Это не угрозы и не шантаж, не другие дискуссии подобного жанра, это разговор о том, что или доверяют логике правительства – конечно, с учетом замечаний, критики, других мнений, но если я на самом деле почувствовала бы, что фракция меня не поддерживает, то главным вопросом был бы вопрос - как дальше можно работать", – сказала Шимоните в интервью LRT.

Она заверила, что никакого давления со стороны фракции не чувствует, скорее это "усталость, характерная всему обществу".

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