"Если большая часть парламентских фракций что-то представляет себе иначе, иначе представляет принятие решений, управление карантином, (...), конечно, правительству будет очень тяжело, а может и невозможно работать. Я так понимаю которые должны тебя поддерживать, поскольку они создали правительство, кажется, что все надо делать иначе, наверное, ответственность на себя должны взять другие люди. Это не угрозы и не шантаж, не другие дискуссии подобного жанра, это разговор о том, что или доверяют логике правительства – конечно, с учетом замечаний, критики, других мнений, но если я на самом деле почувствовала бы, что фракция меня не поддерживает, то главным вопросом был бы вопрос - как дальше можно работать", – сказала Шимоните в интервью LRT.

Она заверила, что никакого давления со стороны фракции не чувствует, скорее это "усталость, характерная всему обществу".