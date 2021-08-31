aA
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник в интервью LRT сказала, что в понедельник эксперты на заседании подготовили рекомендацию по ревакцинации от коронавируса.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

Шимоните сказала, что рекомендации подготовили по проведенным исследованиям. По ее словам, в ближайшее время эти решения будут оформлены официально.

"Да, вчера эксперты подготовили рекомендации. Проводились исследования на наличие антител в тех группах, кого первыми прививали – в группе врачей, работников и пациентов хосписов. После оценки результатов этих исследований эксперты подготовили рекомендации. Я думаю, в ближайшее время появится и приказ министра здравоохранения о ревакцинации", – сказала Шимоните, заметив, что это будет сделано в ближайшие недели.

Статьи по теме:
Президент Литвы – за обязательную вакцинацию для представителей некоторых профессий  (104)
Психолог: переход на онлайн в этом году уже чреват социальными потрясениями  (31)

По ее словам, третьей дозой будут прививать через полгода после второй. Премьер сказала, что все будет зависеть от того, когда человека привили второй дозой.

Delfi напоминает, что в Литве уже прививают третьей дозой людей из группы повышенного риска.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве: 353 новых случая, скончались 8 человек (14)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 353 новых случая...

Мэр Клайпеды после полной вакцинации заболел ковидом, однако шлет жителям важную весть (108)

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас 29 августа сообщил,...

TOP новостей

Глава Союза семей: не связывайте нас с движением против вакцинации (10)

В минувший понедельник организаторы митинга, который...

Darius Ščesnulevičius

"Выжившие", смелые, ловкие, обаятельные: как прийти в цирк в девять лет и остаться там навсегда Как уживаются цирк и пандемия? (3)

Почти всем известна негласная истина – евреи счастливы...

Премьер-министр Литвы: эксперты подготовили рекомендацию по ревакцинации (61)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник в...

Ситуация в Литве ухудшается: где положение самое печальное, и кто входит в черную зону

Эпидемиологическая ситуация в Литве по-прежнему...

Коронавирус в Литве: 646 новых случаев, скончались 6 человек (8)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 646 новых случаев...