"Окончательно план утвердят в среду, сегодня мы обсудили некоторые моменты и одобрили их", – сказала она.

"Ситуация переменчивая, мы хотим внимательно следить за ее развитием, за ростом числа новых случаев, положительных тестов, за ситуацией рядом с Литвой", – продолжила премьер.

Она подчеркнула, что правительство решило взять на себя всю ответственность.

"Мы берем ответственность за риск на себя, эксперты пока не рекомендовали разрешать некоторые виды деятельности, но правительство решило взять на себя ответственность. Поэтому за ситуацией будут внимательно следить", – обещала Шимоните.

"Вы, наверное, понимаете, что совет нужен, чтобы давать советы. Решения принимает правительство. (…) В данном случае эксперты придерживаются иного мнения", – сказала она.

В ближайшие несколько недель о послаблениях вести получит и система образования. "Мы очень хотим испытать систему широкомасштабного тестирования в школах, в первую очередь это коснется учеников начальной школы, потом - выпускников", – сказала она.