"Это вопрос дальнейших недель, но все обсуждения, конечно же, будут проходить, при этом будут оценивать эпидемиологическую ситуацию, данные по штаммам, которые получим в конце недели. И если мы увидим, что это безопасно, тогда попробуем группировать схожие виды деятельности", – сказала Шимоните.

Премьер сказала, что ей кажутся логичными условия, предложенные спортклубами, но этот вопрос еще не обсуждался с экспертами.

"Но если мы разрешаем двигающимся людям без масок заниматься чем-то в закрытом помещении, то тогда нелогично держать закрытыми театры и кинотеатры. Значит, надо группировать схожие виды деятельности и принимать решения по ослаблению ограничений, менять требования, принимать правила в одно время. Если ситуация не будет ухудшаться, думаю, будем говорить об этом в ближайшие несколько недель", – сказала Шимоните.

Что касается магазинов, работающих в торговых центрах, то и этот вопрос будет решаться в ближайшее время.

"В понедельник эксперты обсуждали условия открытия магазинов и согласовали их, правительство сегодня приняло решения. О магазинах в ТЦ дискуссия продолжится на этой неделе или в начале следующей недели", – сказала Шимоните.

Она объяснила, что решения будут зависеть от того, удастся ли найти общий язык с управляющими торговых центров и о том, какие дополнительные меры безопасности будут приняты. Требования к безопасности в магазинах должны быть похожими.

"Про торговцев я не хотела бы рассуждать, что будет, если будет. Я бы хотела, чтобы и в будущем мы говорили только о послаблениях", – сказала премьер-министр Литвы.

Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 31 марта.