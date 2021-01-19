Премьер-министр Литвы: до 31 января никаких радикальных изменений не будет

"Точно до 31 января никаких радикальных перемен не будет. (…) Будем следить за ситуацией и, надеюсь, нам удастся не снизить ускорение", – сказала глава правительства.

Delfi напоминает, что в среду планируют изменить два правила карантина. Одно связано с "социальным пузырем", а другое с удаленным обучением детей в помещениях школ, если у детей нет нормальных условий для учебы дома.

Премьер сказала, что в январе будут действовать ограничения на перемещение между муниципалитетами. Каким будет порядок в феврале, она сказать не могла.

"Ограничения не будут отозваны, это точно. Пока будут в силе, как и предполагалось. Каким будет режим с 1 февраля, еще надо обсудить", – сказала Шимоните.

Она заметила, что те, кто вне очереди был привит первой дозы вакцины, не должны получить вторую дозу.

"Я думаю, это вопрос, который многие считают очень важным. Можем не прививать их повторно, тогда мы просто выкинем ту первую дозу. Впредь будет наука таким людям", – сказала премьер.

Напомним, что стала известна скандальная история с вакцинацией администрации частной станции медицинской помощи Ambulansas в Шилале. Предприниматель Ричардас Усялис считает, что он и его семья должны получить вторую дозу вакцины.

DELFI напоминает, что в понедельник состоялось посвященное эпидемиологической обстановке заседание правительства и консультации с экспертами, на нем предложили вернуть в школу детей, у которых нет условий для учебы дома. Кроме того, предложили создание "социальных пузырей" - разрешить общение двум домашним хозяйствам, в которых живут одинокие люди, чтобы они могли помогать друг другу как морально, так и физически. Такие люди не должны контактировать с третьими лицами.

Эксперты, несмотря на улучшение показателей, рекомендовали оставить действующие ограничения в силе.

Шимоните 18 января сказала, что в среду будут приняты лишь минимальные изменения.

"Я благодарю всех тех, кто честно соблюдал ограничения (..) До того момента, когда мы вручную сможем отслеживать новые случаи или возобновить в полной мере плановые услуги, сделать придется еще немало. Постановление об ограничениях будет в силе до 31 января в той форме, в какой действует сейчас, с минимальными изменениями, о которых мы уже говорили. Во-первых, это касается детей, которым сложно учиться удаленно дома, они смогут учиться в школе или в каком-то другом помещении, чтобы участвовать в процессе обучения. Такое решение будет принято в среду, плюс вопрос "социальных пузырей". Остальные ограничения будут действовать в полной мере", – сказала премьер.

Шимоните сказала, что пока не видит возможности вакцинации подростков от 16 лет для их возвращения в школы.

"Пока это сложно в силу практических моментов, у нас нет достаточного количества вакцины, чтобы мы могли вдруг смело об этом говорить. Действуют специфические ограничения производителя. Если не рекомендуют вакцинацию лиц младше определенного возраста, то об этом не может быть и речи", – сказала Шимоните.

Что касается ограничений в сфере бизнеса, то будут вести переговоры с предпринимателями и искать наилучшее решение.

"Хорошо, что тенденция улучшается. Очень важно не испортить эту тенденцию. Я слышу, что говорили представители бизнеса. Однако важно не создать нашими действиями непрогнозируемую ситуацию. Важно не принимать решения в спешке, чтобы через две недели не говорит - мы допустили ошибку, снова закрываемся", – сказала премьер.