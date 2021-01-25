Премьер-министр Литвы: через две недели посмотрим, какие ограничения можно смягчить или вообще отменить

"Я больше всего хотела бы избежать третьего карантина, если этому правительству удастся это сделать", – сказала Шимоните.
По ее словам, условия карантина могут начать смягчать с середины февраля, примерно, с 8–10 февраля.
"Мы посмотрим, с когда ограничения можно будет смягчить или, может быть, даже вообще отменить", – сказала Шимоните.
Глава правительства сказала, что со следующей недели правительственная комиссия по экстремальным ситуациям назовет конкретные условия для смягчения карантина. В первую очередь могут разрешить работу в салонах красоты, в тех случаях, когда услуги оказывают одному клиенту, а также разрешат открыть небольшие магазины промтоваров.
"Но в первую очередь нам надо дождаться, когда появятся надежные данные о том, что мы можем идти в этом направлении. Поскольку, несмотря на то, что ситуация улучшается, это улучшение ненадежное", – сказала Шимоните.
С целью сокращения распространения COVID-19 Комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы предлагает продлить объявленный карантин до начала марта.
"С учетом всех аргументов и цифр (...) принято решение предложить правительству продлить действие карантина еще на один месяц – до 28 февраля", – заявила журналистам после заседания комиссии глава МВД Агне Билотайте.
Карантин в Литве был объявлен 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим стал строже, и он был продлен до 31 января.
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