aA
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью на портале alfa.lt сказала, что основная цель, над которой работают – попытка избежать третий карантин.
Премьер-министр Литвы: через две недели посмотрим, какие ограничения можно смягчить или вообще отменить
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я больше всего хотела бы избежать третьего карантина, если этому правительству удастся это сделать", – сказала Шимоните.

По ее словам, условия карантина могут начать смягчать с середины февраля, примерно, с 8–10 февраля.

"Мы посмотрим, с когда ограничения можно будет смягчить или, может быть, даже вообще отменить", – сказала Шимоните.

Глава правительства сказала, что со следующей недели правительственная комиссия по экстремальным ситуациям назовет конкретные условия для смягчения карантина. В первую очередь могут разрешить работу в салонах красоты, в тех случаях, когда услуги оказывают одному клиенту, а также разрешат открыть небольшие магазины промтоваров.

Статьи по теме:
Министр о привитых вне очереди: вторую дозу получат, но заплатят штрафы  (19)
Сертификат о вакцинации — обязательное условие для въезда в ЕС?  (7)

"Но в первую очередь нам надо дождаться, когда появятся надежные данные о том, что мы можем идти в этом направлении. Поскольку, несмотря на то, что ситуация улучшается, это улучшение ненадежное", – сказала Шимоните.

С целью сокращения распространения COVID-19 Комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы предлагает продлить объявленный карантин до начала марта.

"С учетом всех аргументов и цифр (...) принято решение предложить правительству продлить действие карантина еще на один месяц – до 28 февраля", – заявила журналистам после заседания комиссии глава МВД Агне Билотайте.

Карантин в Литве был объявлен 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим стал строже, и он был продлен до 31 января.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Представитель министерства: мы планировали открыть школы в Литве в феврале, но, вероятно, придется ждать весны (5)

Представитель министерства науки, образования и...

Эксперт: пандемией в Литве будем управлять путем снижения контактов и агрессивного тестирования (26)

С помощью быстрых тестов на антигены, которые в Литве...

Карантин в Литве предлагается продлить до начала марта (31)

С целью сокращения распространения COVID-19 Комиссия по...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: через две недели посмотрим, какие ограничения можно смягчить или вообще отменить (32)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью на...

Глава Минздрава Литвы: возможно, с 1 апреля карантин снимут (37)

На заседании правительственной комиссии по...

Gitanas Nausėda Navalno šalininkų protestai Rusijoje Navalno šalininkų protestai Rusijoje Navalno šalininkų protestai Rusijoje

Президент Литвы: действия против оппозиции в России – возвращение в сталинскую эпоху (251)

Насильственные действия против оппозиции и ее...

"Скучно, девочки". Путин прокомментировал расследование Навального о дворце в Геленджике (461)

Президент России Владимир Путин впервые...

Министр о привитых вне очереди: вторую дозу получат, но заплатят штрафы (19)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал,...