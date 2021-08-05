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Рост цен на отопление - мировая тенденция, Литва этот процесс не может остановить, однако правительство может принять решение и компенсировать некоторым жителям часть расходов на отопление, сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

По ее словам, рост цен на отопление обусловлен положением на международном рынке, тяжелой зимой в Европе и возрождением экономики, с которым связан рост спроса на источники энергии.

"Цены, которые устанавливают в соответствии с мировыми, не могут в Литве быть какими-то иными, ведь Литва - часть того же мира. В данном случае в наших интересах предпринимать меры, которые находятся в рамках полномочий правительства – не менять мировую динамику, а принимать решения, если надо, чтобы помочь людям оплатить счета, это мы сегодня и обсудим", – сказала Шимоните.

5 августа она встречается с представителями Литовской ассоциации поставщиков теплоэнергии. Президент этой ассоциации Валдас Лукошявичюс сказал, что отопление в этом году будет дороже, чем в прошлом. По его словам, в некоторых городах отопление подорожает на 20-25%.

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