Премьер-министр: Литва просит Данию передать ей вакцину AstraZeneca

"Мы уже сделали это вчера", – сказала премьер журналистам в сейме.
"Мы просто обратились еще вчера, заявили, что если Дания будет рассматривать возможность поделиться этими объемами, то мы действительно с удовольствием будем среди тех, кто бы их принял", – сказала она.
На этой неделе Дания стала первой страной Евросоюза, которая решила отказаться от использования вакцины AstraZeneca.
По словам премьера, пока не ясно, на какие количества могла бы претендовать Литва, и как эта страна решила их поделить.
И. Шимоните не сомневается в том, что в Литве будут желающие привиться этой вакциной.
Ранее о намерении попросить у Дании не использованную вакцину сообщила и Латвия.
Дания решила отказаться от вакцины AstraZeneca после подозрений в особо редком побочном явлении, невзирая на рекомендации ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным препаратам продолжать вакцинацию этим препаратом.
По результатам вакцинации более 140 тыс. человек в Дании этой англо-шведской вакциной было зарегистрировано два случая тромбоза, связанных с прививкой, один из них был смертельным.
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