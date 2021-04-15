aA
Литва просит Данию передать ей вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, сообщила в четверг премьер-министр Ингрида Шимоните.
Премьер-министр: Литва просит Данию передать ей вакцину AstraZeneca
© Reuters / Scanpix

"Мы уже сделали это вчера", – сказала премьер журналистам в сейме.

"Мы просто обратились еще вчера, заявили, что если Дания будет рассматривать возможность поделиться этими объемами, то мы действительно с удовольствием будем среди тех, кто бы их принял", – сказала она.

На этой неделе Дания стала первой страной Евросоюза, которая решила отказаться от использования вакцины AstraZeneca.

По словам премьера, пока не ясно, на какие количества могла бы претендовать Литва, и как эта страна решила их поделить.

Статьи по теме:
В Литву доставлено 9,6 тыс доз вакцины AstraZeneca  (6)
Премьер: Литва не планирует менять порядок вакцинации препаратом AstraZeneca  (15)

И. Шимоните не сомневается в том, что в Литве будут желающие привиться этой вакциной.

Ранее о намерении попросить у Дании не использованную вакцину сообщила и Латвия.

Дания решила отказаться от вакцины AstraZeneca после подозрений в особо редком побочном явлении, невзирая на рекомендации ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным препаратам продолжать вакцинацию этим препаратом.

По результатам вакцинации более 140 тыс. человек в Дании этой англо-шведской вакциной было зарегистрировано два случая тромбоза, связанных с прививкой, один из них был смертельным.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Карантин в Литве продлевают до лета, условия изменятся (19)

Правительство Литвы в четверг обсуждает продление...

Remigijus Šimašius

"Delfi Главное": день мэров - как проходит вакцинация в Вильнюсе и Клайпеде? На вопросы отвечают Ремигиюс Шимашюс и Витаутас Грубляускас (7)

В желающих прививаться в Вильнюсе и Клайпеде...

Глава МИД Литвы: Россия должна отвести войска от границы с Украиной и вернуться к переговорам

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Министр образования Литвы: надеюсь, 1 сентября все ученики вернутся в школы (2)

Министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене...

В Литве действует новый порядок: покупатель автомобиля получит специальный код (15)

Для защиты покупателя от возможного обмана в Литве...