"Мы решили убрать срок льготы НДС для отелей, поскольку срок был установлен предыдущим правительством (аргументов) за временность этой льготы немного, потому что отели — это та деятельность, которая не может различать своих клиентов в зависимости от того, являются ли они субъектами зарубежного бизнеса или конечными пользователями", - сказала на пресс-конференции в пятницу премьер-министр, представляя госбюджет на следующий год.

По ее словам, в результате, не имея права на нулевую ставку НДС, гостиницы "имеют некоторую конкурентную нелогичность".

Между тем льгота для предприятий общественного питания будет действовать до середины года, чтобы облегчить переходный период, сказала премьер-министр.

"Правительство предложит продлить льготу на полгода, чтобы в секторе общественного питания не произошло каких-то дополнительных серьезных изменений в январе, когда у нас будут более высокие цены на электроэнергию и другие проблемы", - сказала Шимоните.

"Хочу подчеркнуть, что эта льгота была установлена как временная, я сама инициировала ее как временную и продолжаю придерживаться этого мнения", - добавила она.

Ранее правительство заявило, что не намерено продлевать льготу для ресторанов, несмотря на опасения бизнеса, что если этого не сделать, то некоторые предприятия вынуждены будут закрыться.