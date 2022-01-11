"Вчера правительство пришло к решению по сути изменить стратегию управления пандемией из-за большого числа заболевших, это значит, что Национальный центр общественного здравоохранения не будет разыскивать всех контактировавших, заниматься какими-то раскопками, выяснять, кто с кем шел по одному коридору, концентрироваться будет только на тех людях, у которых подтвержден диагноз и на их ближайшем окружении", – сказала Шимоните.
Она заметила, что заболеть "может практически каждый", поэтому важно при малейших симптомах или если есть информация о контакте с заболевшим, сдать ПЦР-тест на COVID-19. Премьер призвала всех, держать дома под рукой быстрые тесты. По ее словам, на этой или на следующей неделе "омикрон" будет доминировать в Литве, хотя исследования пока этого не показывают.
По словам Шимоните, пока об особенностях "омикрона" данных немного, хотя некоторые новости "настраивают оптимистически".
Однако она подчеркнула, что пока информации мало, а данных по Литве нет вообще.
"Очевидны некоторые моменты: количество новых случаев растет очень быстро, намного быстрее, чем во время распространения других штаммов и, к сожалению, мы не можем сказать, в какой из стран, может кроме ЮАР, этот рост уже достиг пика и пошел на спад", – сказала премьер.
Она заметила, что в странах, где распространился "омикрон" заболеваемость достигает 4000 на 1 млн. жителей, в Литве в самое худшее время этот показатель был в 4 раза ниже.
"Значит, на сколько количество новых случаев может вырасти, пока сложно сказать", – сказала премьер.
На прошлой неделе в Литве показатель был самым высоким с ноября. Однако в больницах ситуация пока остается стабильной.
Эксперты отмечают, что "омикрон" распространяется быстрее "дельты", одна из причин - меньшая действенность вакцин. Однако, по имеющимся данным, новый штамм не приводит к тяжелому течению болезни.
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