"Зарплата премьера ненормальная. Это не зарплата глав предприятий ненормальная. Ненормальна и зарплата депутатов, что мы этом создаем – мы создаем дешевую власть, поэтому на эти позиции рвутся люди, которым эта зарплата кажется очень большим достижением в жизни, которые не всегда понимают, какая ответственность их ждет", – сказала в четверг Шимоните.

Так она ответила на вопрос депутата Витаутаса Гапшиса о том, считает ли она нормальными зарплаты глав госпредприятий.

"Мне кажется, за долгое время литовская политика сама себя так обесценила, эту проблему надо решать. Мы ее отчасти решаем, поэтому, что принимает парламент сегодня, он должен принимать не ради политиков, а ради руководителей на госслужбе – мы поэтому не можем привлечь на госслужбу, например, глав разных учреждений при министерствах, потому что мало что можем им предложить.

Дров можем предложить немало, а вот мотивационных средств - нет. Поэтому такое должно меняться", – сказал Шимоните.

Она акцентировала, что зарплаты глав госучреждений пытаются согласовать с ситуацией на рынке, чтобы привлечь компетентных специалистов.