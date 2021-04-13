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Вильнюсский муниципалитет в минувший понедельник заявил о намерении перейти к вакцинации жителей возрастной группы 55-64 лет. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что муниципалитеты не должны по собственному желанию менять приоритеты.
Премьер Литвы возмущена "самодеятельностью" Вильнюсского муниципалитета
© DELFI / Andrius Ufartas

"Муниципалитеты не должны создавать свои приоритетные очереди. Если в каких-то муниципалитетах не приходят прививаться люди из приоритетных групп какой-то вакциной, такое, к сожалению, бывает, тогда переходят к следующей группе. Ноя я не думаю, что хорошо, когда муниципалитет создает свою приоритетную очередь.

Вильнюс - большой город, здесь немало людей с хроническими заболеваниями, есть немало представителей "критических" профессий, поэтому надо соблюдать общую очередь", – сказала Шимоните.

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Напомним, что с начала этой недели в Вильнюсе планировали прививать жителей 55-64 лет, однако это решение отозвали после того, как правительство призвало сосредоточиться на вакцинации людей старшего возраста.

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, ждать нельзя – в больнице, где лечат больных COVID-19 заняты почти все койки, а многие люди, которым предлагают прививаться AstraZeneca, от этой вакцины отказываются.

"К сожалению, аншлага нет. Если посмотреть просто, поскольку этой вакциной прививают, многие люди хотят другую. Сегодня у нас около 2000 свободных мест, столько людей не зарегистрировались, а могли бы", – сказал в понедельник Шимашюс.

По его словам, в понедельник было 3000 доз AstraZeneca и около 8000 Pfizer.

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