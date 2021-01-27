"Это не означает, что принятое постановление будет действовать на протяжении всего месяца. Это значит, что у правительства пока нет оснований для изменения карантинного режима. Мы все еще находимся в самой плохой ситуации, конечно, по сравнению с тем, что было в конце прошлого года, ситуация значительно улучшилась", – сказала Шимоните, заметив, что эти улучшения не такие, чтобы можно было менять карантинный режим.

По словам премьера, правительство Литвы и комиссия по чрезвычайному положению будет каждую неделю обсуждать возможные изменения с учетом эпидемиологической ситуации.

"Мы пока еще не перешли из сценария Г (D) в В (C), который мог бы дать повод для снятия некоторых ограничений", – сказала Шимоните.

По словам премьера, ситуация так быстро, как до этого на поправку не идет.

"Карантин дает наилучший результат в самом начале. Потом нужны дополнительные меры, дополнительные решения, касающиеся очагов, тестирования, чтобы уменьшить количество новых случаев", – сказала Шимоните.

Что касается ограничений сообщения между муниципалитетами, то тут ситуация динамичная, ситуация пока не такая хорошая, какую хотелось бы видеть, поэтому пока нельзя поощрять мобильность.

"Понятно, что при данных обстоятельствах поощрение мобильности - нехорошая идея, но это не значит, что это ограничение будет действовать до конца февраля. Ситуация динамичная, мы будем пересматривать все ограничения, включая и это. Но сам карантин будет действовать до конца месяца", – пояснила Шимоните.

По ее словам, правительство уже в пятницу обсудит карантинные ограничения, но, по ее словам, пока не стоит надеяться на какие-то решения.

"Может, будет дискуссия о каких-то других решениях, какой-то деятельности, но я не хотела бы ничего обещать. В пятницу у нас будет больше данных, будет готов анализ, его представят министрам. Но никаких решений я не обещаю", – сказала премьер-министр.