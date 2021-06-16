После заседания правительства в среду Шимоните сказала, что определенные требования к проведению крупных мероприятий, массовых собраний, особенно в закрытых помещениях, останутся и после завершения карантина.
"Нет ничего неожиданного в том, что этот месяц карантина может быть последним. Но, я думаю, что определенные рекомендации по безопасности все же сохранятся. Поскольку большие мероприятия, массовые собрания, особенно в закрытых помещениях, будут представлять некоторый риск, пока у нас не привиты хотя бы 70%.
Особенно, если в Литве начнет распространятся штамм Delta, который быстро наращивает число новых случаев в Великобритании. Поэтому хотелось бы, чтобы действовал такой режим безопасности, чтобы не пришлось объявлять новый карантин, через несколько недель после завершения этого", - сказала премьер.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: возможно, этот месяц карантина будет последним (2)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 16 июня...
Литва вручила России ноту из-за нарушения воздушного пространства страны (46)
Литва в среду вручила России ноту из-за нарушения...
ГНИ проверяет как дороги, так и объявления о продажах машин в интернете
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы в...
Источники: компания Aldi заморозила поиск торговых мест в Литве (3)
По данным источников портала Delfi, розничная сеть Aldi как...
В Женеве началась встреча Байдена и Путина (21)
Ожидается, что встреча президентов США и России , в...