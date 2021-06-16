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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 16 июня повторила, что июнь может быть последним месяцем карантина. Однако определенные рекомендации останутся и после того как карантин отменят.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Domantas Pipas

После заседания правительства в среду Шимоните сказала, что определенные требования к проведению крупных мероприятий, массовых собраний, особенно в закрытых помещениях, останутся и после завершения карантина.

"Нет ничего неожиданного в том, что этот месяц карантина может быть последним. Но, я думаю, что определенные рекомендации по безопасности все же сохранятся. Поскольку большие мероприятия, массовые собрания, особенно в закрытых помещениях, будут представлять некоторый риск, пока у нас не привиты хотя бы 70%.

Особенно, если в Литве начнет распространятся штамм Delta, который быстро наращивает число новых случаев в Великобритании. Поэтому хотелось бы, чтобы действовал такой режим безопасности, чтобы не пришлось объявлять новый карантин, через несколько недель после завершения этого", - сказала премьер.

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