После заседания правительства в среду Шимоните сказала, что определенные требования к проведению крупных мероприятий, массовых собраний, особенно в закрытых помещениях, останутся и после завершения карантина.

"Нет ничего неожиданного в том, что этот месяц карантина может быть последним. Но, я думаю, что определенные рекомендации по безопасности все же сохранятся. Поскольку большие мероприятия, массовые собрания, особенно в закрытых помещениях, будут представлять некоторый риск, пока у нас не привиты хотя бы 70%.

Особенно, если в Литве начнет распространятся штамм Delta, который быстро наращивает число новых случаев в Великобритании. Поэтому хотелось бы, чтобы действовал такой режим безопасности, чтобы не пришлось объявлять новый карантин, через несколько недель после завершения этого", - сказала премьер.