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Премьер Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что еще не принято решение в вопросе отсрочки ревакцинации жителей вакциной Pfizer. Для окончательного принятия решения не хватает информации о графиках поставки вакцины.
Премьер Литвы: вопрос более поздней ревакцинации Pfizer спорный, решение не принято
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Премьер Литвы в пятницу с рабочим визитом отправилась в районы Литвы, где наблюдается низкий процент вакцинации жителей. Она побывала в Неменчине, в Швенчёнисе встретилась с мэром Римантасом Клипчусом, на удаленной конференции общалась с представителями медиков, учителей и полицейских

Говоря о планах отсрочки ревакцинации вакциной Pfizer, она подчеркнула, что решение пока не принято, еще взвешивают все аргументы за и против.

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"Такое предложение есть, оно достаточно спорное, поскольку есть и иные мнения. Тут надо оценить несколько аспектов. Около 300 000 можно привить дополнительно. Я вижу положительные аргументы в пользу такого решения. С другой стороны, это было бы изменением установившегося алгоритма – я слышу недовольство, люди говорят, что тогда вообще не будут прививаться, поскольку придется долго ждать вторую дозу", – заметила Шимоните.

Однако ей не все аргументы против такого решения кажутся разумными.

"Мне кажется, заявления людей, что им будто бы портят все планы на лето - несерьезный аргумент, ведь нет гарантий, что конкретная возрастная группа вообще к тому времени получит возможность вакцинироваться. Ведь самые активные и мобильные - молодые люди", – сказала Шимоните.

Она отметила, что для принятия решения не хватает информации о графиках поставок.

"Хорошая новость, касающаяся вакцины Pfizer - это дополнительное количество, которое получим в этом квартале, это несколько облегчит расширение вакцинации, но пока у нас нет полной картины, поскольку не все поставщики представили данные о поставках", – акцентировала премьер.

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