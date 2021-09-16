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В этом году на границе Литвы с Беларусью может быть проложено 100 км. Колючей проволоки-концертины, завила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.
Премьер Литвы: в этом году на границе с Беларусью будет установлено 100 км колючей проволоки
© Reuters / Scanpix

"Это участок с самым большим риском, который составляет около 100 км, через который легче всего преодолеть и который создаёт самое большое напряжение для наших служб по контролю за границами, наконец, будет завершен в соответствии с имеющимися планами – и это и колючая проволока, и физический барьер, а в начале следующего года, весной, будут работы по благоустройству", - сказала глава правительства во время правительственного часа в сейме в четверг.

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По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, в настоящее время на границе проложено 25 км колючей проволоки (концертины).

Премьер сказала, что работы нужно ускорить, а министр внутренних дел, в свою очередь, заявила казал, что ведутся переговоры с Министерством обороны о выделении дополнительных сил для этой работы.

В связи с сильным ростом нелегальной миграции на границе с Беларусью Литва решила построить трехэтажный барьер из проволоки на участке границы протяжённостью в 502 км, а рядом установить проволочное ограждение.

У Литва в общей сложности 678,82 км общей границы с Беларусью.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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