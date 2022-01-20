Она сказала СМИ, что на этой неделе коронавирус чаще всего выявляют у жителей младше 40 лет.

"Большая часть заболевших на этой неделе - лица младше 40 лет - это родители и их дети, риск велик. Я думаю, есть повод для вакцинации", – сказала она.

Глава Минздрава Арунас Дулькис на прошлой неделе сказал, что введение карантина будет зависеть не только от числа коек в реанимации, но и от заболеваемости в числе работников критических групп. Шимоните сказала, что такой показатель не был утвержден.

"Нет никакого второго пункта, который бы утвердило или объявило правительство. Я слышала разные интерпретации, намеки. Но надо подходить к ситуации с практической точки зрения – было бы очень плохо, если бы одновременно пришлось изолировать большое число медработников. Но мы стараемся сделать так, чтобы этого не было, мы просим прививаться, меняем сроки и требование изоляции для работников критических групп. Если люди столкнутся с больным, если тест будет положительным, то какое-то время они будут изолированы.

Но в остальных случаях мы просто чаще тестируем людей, чтобы изолировать как можно меньше работников больниц и других учреждений здравоохранения. Поэтому могу сказать, что других показателей нет, такой договоренности нет", – заметила Шимоните.