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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 13 июля в парламенте представила действия парламента в ответ на гибридную угрозу.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Domantas Pipas

Она сказала, что проблема - не количество мигрантов, а динамика.

"Проблема не в том, что границу пересекли 1700 человек. Из-за такого количества конституционные основы государства не рухнут. Проблема в динамике", – заметила Шимоните.

По ее словам, большая часть из этих 1700 человек пришла в Литву после того как в Минске принудительную посадку совершил самолет Афины-Вильнюс.

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Литвы нет развитых экономических, культурных и политических отношений с теми странами, из которых приезжают нелегальные мигранты. Литва также не находится на географическом пути в Европу. Поэтому единственная причина этого потока мигрантов - стремление белорусского режима запугать Литву и оказывать на нее давление", – считает премьер-министр.

Она оценила эти действия Беларуси как гибридную атаку. Шимоните сказала, что и военные учения "Запад" заставляют серьезно оценивать эти действия. И это следует расценивать как угрозу нацбезопасности страны.

Премьер рассказала, какие действия предприняты правительством. На помощь вызваны военные, стрелки, сотрудники Службы общественной безопасности.

"Начата установка барьера из спиральной колючей проволоки", – сказала премьер-министр.

"Хочу подчеркнуть, что этот поток мигрантов - проблема всего ЕС. Поскольку граница Литвы и Беларуси - внешняя граница ЕС", – заметила она, подчеркнув, что мы - "не одни", это гибридная атака против всего ЕС.

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