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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что не будет откладывать ревакцинацию, если это можно будет сделать раньше, она так и сделает, предварительно сдав тест на антитела.

"По календарю время - в декабре, но я, наверное, воспользуюсь возможностью, сдам тест на антитела и привьюсь раньше, если это можно будет сделать", – сказала журналистам премьер.

"Я не буду откладывать это, не буду ждать больше 6 месяцев. Поскольку эксперты в понедельник решили, что есть основания для того, чтобы разрешить прививаться третьей дозой раньше, и приняли такое решение на основании анализа, оценив все данные, которые у нас сейчас есть, и тот факт, что через 4 месяца количество антител сокращается, я намерена принять соответствующее решение в ближайшее время", – прибавила Шимоните.

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Глава Минздрава Арунас Дулькис в среду сказал, что, если человек хочет получить "паспорт возможностей" спустя 7 месяцев, он должен привиться в третий раз.

"Что касается ėбустерной дозы – ее уже сейчас можно получить не через 6, а через 4 месяца. Такая возможность появится с 17 ноября. Если с момента полной вакцинации прошло 4 месяца, вы сможете получить бустерную дозу", – сказал министр.

Он заверил, что если у человека не образовался иммунитет, то по решению семейного врача, третью прививку могут сделать через 28 дней после второй.

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