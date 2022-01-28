Президент Гитанас Науседа в четверг призвал правительство как можно скорее менять стратегию управления пандемией.
Шимоните ответила, что новый порядок уже действует.
"Я не буду оценивать высказывания президента, но скажу, что делает правительство. Стратегия управления пандемией уже изменена – во-первых, это касается контактов, их оценки, правил изоляции. Это действует пару недель", – сказала она.
Премьер напомнила, что сейчас изолироваться должны только члены семьи заболевшего.
В случае необходимости, в некоторых сферах на работу будут вызывать и тех, кто болеет бессимптомной формой коронавируса.
"Некоторые принципы управления изменены в корне", – заметила она.
Шимоните сказала, что у правительства уже в течение некоторого времени есть план по остановке действия "паспорта возможностей". Решение будет приниматься на следующей неделе.
"Если вы спрашиваете конкретно о "паспорте возможностей", могу сказать, что у правительства уже несколько недель есть план по остановке его действия. Просто на этой неделе согласовывали решения главы Минздрава, обсуждали этот вопрос с бизнесом, говорили о том, какие требования могли бы его заменить. Я думаю, правительство примет решение по этому вопросу в среду", – заметила премьер.
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