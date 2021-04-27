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Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что решение по "паспорту возможностей" может появиться на этой неделе.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я надеюсь, что на этой неделе проект постановления будет подготовлен. Не знаю, завтра ли. Возможно, до конца недели", – сказала во вторник премьер.

"Нет иного способа обеспечения равенства, как только разрешить пользоваться паспортом и людям, сдавшим тест, ведь пока нет возможности привиться всем желающим", – заметила Шимоните.

Но в то же время, она высказала сомнения в возможности осуществить это. "Будет ли доступно тестирование? Я не уверена, ведь это сложная задача, сейчас тестирование проводится в больших масштабах. Я отношусь к "паспорту возможностей" как к кратковременному решению", – сказала премьер.

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В будущем литовский "паспорт возможностей" планируют интегрировать в европейский зеленый паспорт.

Минэкономики Литвы на прошлой неделе представил идею такого паспорта, который могли бы получить привитые люди, переболевшие, и получившие отрицательный результат теста.

Такой паспорт позволил бы ходить в рестораны - в помещения, участвовать в массовых мероприятиях, проводить личные праздники с участием больше двух домашних хозяйств.

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