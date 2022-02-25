Премьер Литвы рассказала о действиях правительства после начала военной агрессии против Украины

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В пятницу на пресс-конференции в правительстве Литвы были представлены шаги, предпринятые кабмином после нападения России на Украину.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что об Украине поступает много информации.

"Не всегда она точная, она быстро меняется, поэтому мы избегаем ее комментировать и будем избегать этого. Но важно знать особенно те новости, которые подтверждают намерения украинских сил оказывать сопротивление агрессору и сохранять контроль", – сказала Шимоните.

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Вице-министр ИД Мантас Адоменас сказал, что выдачу виз россиянам остановили 24 февраля.

"Вчера была остановлена выдача всех виз гражданам России", – сказал он.

По словам вице-министра, к этому призывают и всех партнеров по ЕС.

Шимоните напомнила, что вчера в Литве вступило в силу чрезвычайное положение.

"ЧП связано с военными действиями, с действиями России и Беларуси в Украине, его объявили не потому, что жителям, гостям или бизнесу Литвы угрожает военная опасность. Напротив – в данном контексте мы получаем беспрецедентную помощь союзников по НАТО. Все видят, что в Литву прибывают военные силы, техника, вооружение", – сказала премьер.

По ее словам, введение ЧП связано с "вероятными гибридными угрозами"

"Мы заметили, что люди стали активнее снимать деньги в банкоматах. Это человеческая реакция, но не надо переоценивать необходимость в этом. И делать это сейчас. Не надо особенно беспокоиться, если в банкомате не будет налички. Из-за большого спроса такое возможно. Других проблем нет, это проблема технического характера", – сказала Шимоните.

Она напомнила, что в четверг стартовала программа помощи украинцам, которые могут приехать в Литву.

"Как только объявили об этом механизме, немало людей в Литве предложили свое имущество, чтобы принять граждан Украины. Я очень благодарна им за это", – сказала Шимоните.

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