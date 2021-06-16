Премьер Литвы привита второй дозой AstraZeneca

Глава государства была привита в столичном центре вакцинации, находящемся в выставочном центре Litexpo.

Между тем, президент Гитанас Науседа получил вторую дозу ранее, о прививке не сообщалось в его повестке дня.

"Президент уже привит второй дозой вакцины. Первая прививка была публичной, чтобы побудить людей вакцинироваться, вторая была согласована с повесткой работы главы государства и с учетом рекомендации семейного врача", – сообщила BNS представитель президента по связям с общественностью Довиле Шалкувене.

"В публичной повестке работы об этом не сообщалось, поскольку в этом не было общественной нужды", – добавила она.

По информации президентской администрации, супруга президента Диана Науседене, как и сообщалось ранее, привьется тогда, когда это позволит семейный врач.

Представитель министра здравоохранения Арунаса Дулькиса по связям с общественностью Айсте Шукста сообщила BNS, что министр получит вторую дозу на этой неделе, когда вернется из командировки.

Руководители страны и министр здравоохранения получили первую дозу AstraZeneca 22 марта, чтобы продемонстрировать доверие к этой вакцине.