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В среду утром литовский премьер-министр Ингрида Шимоните получила вторую дозу вакцины AstraZeneca, между тем, президент Гитанас Науседа был привит второй дозой несколько ранее.
Премьер Литвы привита второй дозой AstraZeneca
© DELFI / Domantas Pipas

Глава государства была привита в столичном центре вакцинации, находящемся в выставочном центре Litexpo.

Между тем, президент Гитанас Науседа получил вторую дозу ранее, о прививке не сообщалось в его повестке дня.

"Президент уже привит второй дозой вакцины. Первая прививка была публичной, чтобы побудить людей вакцинироваться, вторая была согласована с повесткой работы главы государства и с учетом рекомендации семейного врача", – сообщила BNS представитель президента по связям с общественностью Довиле Шалкувене.

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"В публичной повестке работы об этом не сообщалось, поскольку в этом не было общественной нужды", – добавила она.

По информации президентской администрации, супруга президента Диана Науседене, как и сообщалось ранее, привьется тогда, когда это позволит семейный врач.

Представитель министра здравоохранения Арунаса Дулькиса по связям с общественностью Айсте Шукста сообщила BNS, что министр получит вторую дозу на этой неделе, когда вернется из командировки.

Руководители страны и министр здравоохранения получили первую дозу AstraZeneca 22 марта, чтобы продемонстрировать доверие к этой вакцине.

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