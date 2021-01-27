"Если у нас будет количество вакцин для 2/3 населения Литвы, то это реально, конечно. Но будут ли у нас вакцины на две трети населения Литвы, конечно, не 30 июня, а в течение всего последовательного периода, этого пока не могу подтвердить, основываясь на имеющихся у меня данных", – сказала И. Шимоните.
Невзирая на перебои с поставками вакцин, президент Литвы Гитанас Науседа убежден, что привить 70% населения, то есть 2 млн жителей страны до середины лета возможно. Однако для этого, по его словам, Литва во втором квартале должна быть готова вакцинировать по 34–35 тыс. человек в день.
И. Шимоните заверяет, что если вакцины от коронавируса будут запаздывать, то для реализации плана придется прививать "по 100 или 200 тыс. человек в сутки, очевидно, что таких ресурсов у нас нет, и мы не могли бы их мобилизовать".
"Но если будет достаточное количество вакцин уже сейчас, то в соответствии с планом, который готовит Министерство здравоохранения, который обсуждается с самоуправлениями, не будет большой проблемы в том, чтобы прививать такое количество людей в день", – сказала глава правительства.
На минувшей неделе AstraZeneca сообщила, что поставит странам ЕС в первом квартале меньше вакцин, чем планировалось. В пятницу компания информировала Литву, что поставит лишь 20% запланированных доз, однако, по словам представителей Литвы, позднее скорректировала свои планы и увеличила количество доз на февраль. Эта вакцина еще не утверждена для использования в ЕС, решение ожидается на этой неделе.
Компания „Pfizer, которая начала поставлять вакцины в Европу несколько ранее, заявила, что в ближайшие недели темпы поставки вакцин замедлятся по причине работ, которые необходимо провести на основном предприятии в Бельгии.
Ведомства Литвы не указывают точные цифры, о которых идет речь. В конце декабря, по данным Министерства здравоохранения, Литва заказала как у AstraZeneca, так и у Pfizer по 1,86 млн доз вакцин, в их числе и дополнительные закупки у Pfizer.
В Литве в данный момент идет вакцинация прививками BioNTech/Pfizer и Moderna.
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