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Премьер Литвы Ингрида Шимоните в среду привьется бустерной дозой вакцины от коронавируса в столичном центре вакцинации Litexpo.
Премьер Литвы привьется бустерной дозой вакцины от коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

На прошлой неделе Шимоните сказала, что по календарю прививаться третьей дозой она должна в середине декабря, но она решила привиться раньше, когда Минздрав предоставил такую возможность всем жителям Литвы.

На минувшей неделе правительство поддержало предложение Минздрава о ревакцинации жителей спустя 4 месяца после полного курса вакцинации (в соответствии с прежним порядком бустерной дозой прививали через 6 месяцев). Бустерной дозой намеревался привиться и президент Литвы Гитанас Науседа. Все главы страны были привиты вакциной AstraZeneca.

По данным Департамента статистики, минимум одной дозой в Литве привиты 1,84 млн. человек, полностью – 1,59 млн., еще 153 000 получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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