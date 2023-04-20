Премьер Литвы: придется вернуться к обсуждению налога на автомобили

"Инфляция замедляется, и, по моему убеждению, замедление достаточно быстрое. Обновленные прогнозы Минфина показывают более низкую среднюю инфляцию в этом году (...).

Мне кажется, очень важным будет второе полугодие и цены на энергоресурсы, поскольку на самом деле не ожидаем ничего подобного тому, что было в прошлом году, когда скачок во втором полугодии был огромным, и началось сильное давление. Сейчас мы видим, что процесс идет в обратном направлении", – сказала в интервью Delfi Шимоните.

Она согласилась, что в некоторых сферах инфляция снижается незначительно, например, в ценах на продукты, но в сфере энергоресурсов мы видим перемены.

"Правительство при утверждении этого бюджета достаточно сильно индексировало все выплаты, зависящие от бюджета: и пенсии, и социальные выплаты, и минималка значительно выросла, и ННМ. Поэтому в условиях неопределенности для групп, которые обязалось защитить правительство, было сделано достаточно", – заверила она.

"К счастью, тенденции на рынке энергоресурсов изменились так, что по сути средств придется потратить меньше, это значит, что государство будет брать меньше кредитов, а проценты, к сожалению, сейчас не благоприятны для государства", – сказала премьер.

Шимоните согласилась с тем, что рост экономики сейчас не вдохновляет, но призвала взглянуть на рынок труда – он остается крепким.

"И рост зарплат, и стабилизация безработицы программируют хороший год для работников", – сказала она.

Что касается налоговой реформы, предложенной Минфином, то, по ее словам, незаметной осталась та часть, которая улучшит условия бизнеса.

"Мы можем всем снизить налоги до нуля, но на этом закончатся все гарантии, мы ведь понимаем, что это абсурд. Конечно, кому придется платить больше, чем до сих пор, кажется, что это повышение налогов, но для тех людей, которые при тех же доходах сейчас платят больше налогов, это может казаться иначе, им нынешняя система кажется несправедливой.

Мне кажется, чего в этой системе нет, так это попытки любой ценой значительно и резко увеличить доходы бюджета, потому что даже уравнивание налогов для отдельных доходов рассредоточено во времени, это закончится через несколько лет", – сказала премьер.

"Не бывает таких реформ, что приходит правительство и снижает все налоги, ведь у того же правительства просят повысить зарплаты учителям, пенсии, дать денег на инфраструктуру, дороги, разваливающиеся мосты. Мы хотим это сбалансировать", – сказала Шимоните.

Она сказала, что неважно, что грядут выборы, но к насущным вопросам надо вернуться.

"Сейчас те, кто в оппозиции критикуют меня за то, что я предлагаю реформу за 1,5 года до выборов, я же не сомневаюсь, что если мне не удастся, а они победят на выборах, то им придется вернуться к этой теме", – сказала она о налоге на автомобили.

По словам Шимоните, Эстония намерена ввести такой налог, тогда Литва останется единственной страной региона, где нет этого налога.

"До сих пор были мы и эстонцы, сейчас будем смотреть, как пойдут дела в Эстонии. <...> Думаю, придется вернуться к дискуссиям, ведь у нас есть обязательства в рамках зеленого курса", – сказала она, заметив, что если налога не будет, кто-то будет платить штрафы за то, что Литва не выполнила свои обязательства.