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Премьер Литвы Ингрида Шимоните повторяет, что правительство не будет снижать НДС на самые необходимые продукты питания. Она убеждена, что это экономически необоснованно.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Правительство это предлагать не будет, я думаю, это экономически необоснованно", – сказала она на заседании фракции "трудовиков".

"Если бы снизим НДС, результат будет таким же, как был с ресторанами. С июля 2021 г НДС для ресторанов снизили на 12%. Цены с того времени значительно выросли, даже больше, чем цены на продукты. Мотивации для снижения цен нет, поскольку конкуренция ограничена", – прибавила Шимоните.

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Она подчеркнула, что торговцы могут оценить, сколько жителей потенциально будут ездить в Польшу.

"Спрос на основные продукты питания гарантирован", – заметила премьер.

Кроме того, она заметила, что в Польше уже сейчас НДС на продукты небольшой, поэтому его снижение на ценах особенно не скажется.

Министр финансов Гинтаре Скайсте на прошлой неделе сказала, что Литва не намерена следовать примеру Польши и снижать НДС на продукты.

В Польше с февраля упраздняется НДС на все продукты питания.

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