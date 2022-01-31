"Правительство это предлагать не будет, я думаю, это экономически необоснованно", – сказала она на заседании фракции "трудовиков".

"Если бы снизим НДС, результат будет таким же, как был с ресторанами. С июля 2021 г НДС для ресторанов снизили на 12%. Цены с того времени значительно выросли, даже больше, чем цены на продукты. Мотивации для снижения цен нет, поскольку конкуренция ограничена", – прибавила Шимоните.

Она подчеркнула, что торговцы могут оценить, сколько жителей потенциально будут ездить в Польшу.

"Спрос на основные продукты питания гарантирован", – заметила премьер.

Кроме того, она заметила, что в Польше уже сейчас НДС на продукты небольшой, поэтому его снижение на ценах особенно не скажется.

Министр финансов Гинтаре Скайсте на прошлой неделе сказала, что Литва не намерена следовать примеру Польши и снижать НДС на продукты.

В Польше с февраля упраздняется НДС на все продукты питания.