Шимоните сказала СМИ, что понимает проблему нехватки работников, но подчеркнула, что правительство не будет принимать решения, которые сохраняли бы низкие зарплаты – бизнес должен инвестировать в эффективность и технологии.

"Я думаю, это одна из больших иллюзий, будто причина того, что люди не идут работать, кроется в хороших выплатах. Реальность иная. Из более 200 000 клиентов Службы занятости, пособия получают всего 40%. Значит, остальные регистрируются по иным причинам. На нормальном языке это означает, что у людей есть какой-то источник существования, возможно, он связан с нелегальной деятельностью, "тенью", с которого он не платит налоги, а регистрация в СЗ дает возможность получить медицинскую страховку", – сказала Шимоните.

Она напомнила, что некоторые регистрировались ради введенных в прошлом году дополнительных выплат.

"Представление, будто изменение выплат по безработице как-то побудит людей работать… Конечно. Если бы не было страховки вообще, у людей не было бы иного выхода. Но это было бы нелогично, потому что люди платят налог на случай возможной безработицы, ради будущего получения пособия", – сказала премьер.

Она сказала, что от предлагаемой работы обычно отказываются не те, кто получают пособие.

"Рабочей силы не хватает, но это непростой вопрос. Мы в Литве часто говорим о производительности труда, работодатели любят говорить, что производительность труда у нас низкая. Но надо смотреть правде в глаза – по количеству рабочих часов Литва не находится на низкой строке в ЕС. Значит, люди у нас работают много. Есть другой вопрос – достаточно ли технологий, чтобы люди за это время произвели больше продукции", – заметила Шимоните.

"Можно нанять троих рабочих с лопатами, а можно одного на экскаваторе. Правда, для этого надо купить экскаватор. Вот это и есть цена выбора. Правительство готово, мы вчера обсуждали этот вопрос, искали рациональный выход. Но не будет таких решений, которые позволят сохранить низкие зарплаты только потому, что кто-то не хочет инвестировать в технологии", – сказала она.