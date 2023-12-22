Премьер Литвы отправится в Латвию на новом поезде

 
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Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и министр транспорта и коммуникаций Марюс Стонис 27 декабря, в среду, отправятся с визитом в Ригу (Латвия) – они поедут туда на новом поезде Вильнюс-Рига, пишет портал madeinvilnius.lt.

В Латвии состоятся встречи с премьером этой страны Эвикой Силиней и министром транспорта Каспаром Бришкенсом.

Напомним, что первый поезд в Ригу выедет из Вильнюса 27 декабря. Это новый международный маршрут из Литвы, дополняющий маршрут Вильнюс-Варшава.

Прямые поезда Вильнюс-Рига будут курсировать ежедневно, они будут останавливаться в Кайшядорисе, Шяуляй, Йонишкисе, Елгаве.

Поездка на поезде из Вильнюса в Ригу будет длиться 4.15 ч. Надеются, что в будущем этот маршрут продлят до Таллина.

С декабря 2022 г. из Вильнюса курсирует поезд в Варшаву и Краков.

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