"Сам темп, если брать, сколько людей привито на 100 000 жителей в Литве и Германии, то по последним данным, количество аналогичное. Литва остается в первой пятерке ЕС по темпам вакцинации, но этот темп мог бы быть лучше", – сказала Шимоните 27 мая.
Она заметила, что вакцина сейчас в стране есть.
"В следующий понедельник, когда привиться смогут все без особых ограничений, (…) будет получено больше вакцин, чем получали до сих пор, тогда мы увидим, надо ли дополнительно побуждать людей", – сказала премьер.
По ее словам, важно, чтобы привилось как можно больше жителей.
"Если привитых будет недостаточно, и при этом появятся какие-то устойчивые к вакцине мутации, то вся проделанная работа пойдет насмарку", – сказала глава правительства.
Она считает, что прививаться жителей побудит европейский зеленый сертификат.
"Одно из лучших средств поощрения - "паспорт возможностей". Я думаю, еще зеленый сертификат, который позволяет свободно перемещаться между государствами, тоже побудит людей прививаться", – заметила Шимоните.
Она сказала, что сейчас эксперты решают вопрос ревакцинации третьей дозой.
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