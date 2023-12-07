Премьер Литвы оценила ситуацию с COVID-19 в стране

 
ELTA
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ФОТО: Reuters / Scanpix

Несмотря на рост числа заболевших COVID-19, в национальном масштабе вводить ограничения не планируется, сказала премьер-министр Ингрида Шимоните. По ее словам, больные ковидом и другими ОРВИ не становятся большой нагрузкой на систему здравоохранения страны.

"Мы не видим угроз для системы здравоохранения, поэтому дополнительные меры не принимаем", – сказала премьер.

"Сейчас число больных COVID-19 похожее, но пока меньше, чем во время пика в 2020 году", – заметила она.

По словам Шимоните, несмотря на то, что сейчас растет и смертность от COVID-19, риска для системы здравоохранения нет.

"Число, по сравнению с первым и вторым годом пандемии несравнимое. Нет никакой угрозы для системы здравоохранения, сейчас много людей с диагнозом COVID-19, но необязательно они попадают с COVID-19 в больницу, таких около 170. В реанимации каждый день занято около 10 коек, иногда меньше", – сказала премьер.

По ее словам, работникам больниц было бы рационально привиться, а посетителям - носить маски.

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