Премьер Литвы: обсуждают возможность позже делать вторую прививку Pfizer

"Вторую прививку делали бы позже, такое решение уже приняла Франция, насколько мне известно, и другие страны обсуждают такую возможность, поскольку вторую дозу Pfizer используют не раньше чем через 3 недели.

Значит, если мы отложим вакцинацию второй дозой, мы сможем привить первой больше людей, а первая доза всех вакцин дает значительную защиту как минимум от тяжелой формы COVID–19", – сказала во вторник в интервью LRT премьер.

На какое время могут отложить прививку второй дозой, Шимоните пока сказать не могла. Однако, по ее словам, другие страны планируют прививать второй дозой Pfizer через 8 недель.

"Надо вести переговоры с экспертами. По моим данным, другие страны обсуждают ревакцинацию через 8 недель", – заметила премьер.

Такое решение, по ее словам, было бы принято с учетом ситуации - вакцины еще недостаточно, а хотят привить как можно больше людей.

"Несмотря на то, что вакцины получаем больше, все равно ее недостаточно, ведь нужна вторая доза, поэтому мы хотим защитить как можно более широкий круг людей, но на первом месте - пожилые люди", – сказала премьер.