"В этом полугодии бремя компенсаций взяла на себя компания (Ignitis), это немалое финансовое бремя. Возможно ли это во втором полугодии и какими будут финансовые последствия для компании, сейчас выясняют", – сказала в среду глава правительства и заметила, что правительства может компенсировать расходы на электроэнергию и газ во втором полугодии.
Конкретные предложения, по ее словам, будут в апреле.
"Очень может быть, что будут и другие решения, например, изменение принципа выплаты компенсаций, чтобы компенсировали не только отопление и горячую воду, но и расходы на газ и электричество", – сказала Шимоните.
Во вторник она не исключала, что потребуются дополнительные решения как для повышения доходов жителей, так и в вопросе выплат компенсаций за услуги, включая газ и электричество. Кроме того, по ее словам, надо думать и о грядущем отопительном сезоне. Оппозиция предлагает выплачивать компенсации не только тем, кто пользуется центральным отоплением, но и тем, кто отапливает дома электричеством, газом и дровами.
Председатель Государственной службы регулирования энергетики Ренатас Поцюс акцентирует, что с июня 2022 года, если власти ничего не предпримут, электроэнергия подорожает примерно на 50%. Газ для тех, кто его использует для приготовления пищи, подорожает на 100%, а для отопления - на 200%.
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