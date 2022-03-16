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Парламент и правительство Литвы решают вопрос смягчения роста цен на электричество и газ, а у компании Ignitis могут возникнуть проблемы с деньгами. На фоне этой ситуации премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорит, что обсуждают возможные решения. Она повторила, что жителям могут выплачивать компенсации не только за отопление и горячую воду, но и за газ и электричество.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"В этом полугодии бремя компенсаций взяла на себя компания (Ignitis), это немалое финансовое бремя. Возможно ли это во втором полугодии и какими будут финансовые последствия для компании, сейчас выясняют", – сказала в среду глава правительства и заметила, что правительства может компенсировать расходы на электроэнергию и газ во втором полугодии.

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Конкретные предложения, по ее словам, будут в апреле.

"Очень может быть, что будут и другие решения, например, изменение принципа выплаты компенсаций, чтобы компенсировали не только отопление и горячую воду, но и расходы на газ и электричество", – сказала Шимоните.

Во вторник она не исключала, что потребуются дополнительные решения как для повышения доходов жителей, так и в вопросе выплат компенсаций за услуги, включая газ и электричество. Кроме того, по ее словам, надо думать и о грядущем отопительном сезоне. Оппозиция предлагает выплачивать компенсации не только тем, кто пользуется центральным отоплением, но и тем, кто отапливает дома электричеством, газом и дровами.

Председатель Государственной службы регулирования энергетики Ренатас Поцюс акцентирует, что с июня 2022 года, если власти ничего не предпримут, электроэнергия подорожает примерно на 50%. Газ для тех, кто его использует для приготовления пищи, подорожает на 100%, а для отопления - на 200%.

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