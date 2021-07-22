По словам Шимоните, сейчас меньше всего привитых среди молодых людей и людей старше 80 лет. Премьер считает, что многие жители из группы 20–40 лет откладывают вакцинацию в надежде на то, что если они привьются позже, то у них будет дольше держаться иммунитет.

"Это заблуждение, что у привитых сразу же появляется иммунитет. Очевидно, что если ты хочешь привиться вакциной Pfizer или Moderna, то надо учитывать наличие паузы между вакцинацией первой и второй дозой и еще время на формирование иммунитета. Если кто-то хочет, чтобы осенью был иммунитет, самое время прививаться", – сказала Шимоните в интервью на Delfi TV.



На вопрос, какие решения побудят людей прививаться, премьер ответила, что сейчас, когда вакцина доступна, неоправданным является решение бесплатного тестирования, например, для посещения мероприятий.

"Я бы сказала, что одно из решений - платные тесты для тех, у кого есть возможность привиться, но они не прививаются", – сказала глава правительства.

Будут изменения и для некоторых работников.

"Мы готовы предложить вакцинацию больших коллективов на рабочих местах. Есть сферы, где работники прививаются неохотно, например, водители большегрузных машин, которым пока не требовалось часто тестироваться. Сейчас тестирование будет регулярным и обязательным.

Эти решения уже приняты и вступят в силу на следующей неделе. Я думаю, это побудит их прививаться, чтобы не пришлось каждый раз решать вопрос тестирования, поскольку если человек не будет тестироваться, его отстранят от должности и не будут платить зарплату", – сказала Шимоните.

По ее словам, убеждения на людей сейчас не действуют: "До сих пор удавалось убедить, пока ситуация улучшалась, можно было думать, что все меняется к лучшему, люди будут активно прививаться, но, мы видим, что поведение изменилось, и ситуация стала ухудшаться до того как открылись школы".

О том, что в будущем большая часть возможностей будет связана с "паспортом возможностей" сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис. Он сказал, что планируют даже не выдавать этот паспорт сдавшим тесты.

Однако Шимните сказала, что не видит возможности сделать вакцинацию обязательной, хотя другие страны ужесточают требования.

"Обязательная вакцинация на уровне закона для всех невозможна и там, где предусматривают требования обязательной вакцинации для представителей отдельных профессий, работающих в зоне риска", – считает премьер.

На вопрос, возможен ли осенью новый карантин, Шимоните сказала, что его придется ввести и для того, чтобы вернуть обязательное ношение масок в помещениях.

"Карантин уже нужен только для того, чтобы все в помещениях в обязательном порядке ходили в масках, для этого чрезвычайной ситуации недостаточно. Так представьте, как правительство может сказать - тут карантин, а тут нет? Технически - карантин. Изменится ли в результате жизнь людей? Да, будут неудобства у тех, кто рекомендации принимает, как необязательное. Сейчас мы можем требовать маски тогда, когда люди контактируют, им предоставляют услуги", – сказала Шимоните.

По ее словам, и в других странах планируют вводить ограничения для непривитых.

"Сейчас я уже осмелюсь сказать, что до осени большинство жителей Литвы привьется полностью, тогда сможет ли меньшинство навязывать свои требования? Думаю, нет. В других странах также планируют вводить ограничения в первую очередь для тех, кто не прививается. Возможности участия в мероприятиях, походах куда-то, будут связаны с тем, есть ли у человека иммунитет", – сказала Шимоните.

Она напомнила, что главный показатель, который будут учитывать при принятии решений - количество больных в больницах.