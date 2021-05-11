Премьер Литвы: о смягчении правил карантина речь не идет

Глава правительства сказала, что никакие послабления в понедельник не обсуждали и эксперты.

"Я не знаю, откуда такие разговоры, говорили о перспективах вакцинации. Профессор Жвирблене поделилась своими дискуссиями о заказах вакцины на будущие циклы. Говорили о достижении массового иммунитета – сколько человек должны привить сколько должно переболеть, чтобы можно было достичь определенного уровня безопасности. Никакой дискуссии о смягчении карантина не было", – сказала премьер, подтвердив, что в среду ничего менять не будут.

"Эпидемиологическую ситуацию я оцениваю как достаточно стабильную. Цифры не радуют, но не могу сказать, что они растут. Они держатся на уровне 1200 случаев в течение примерно 3 недель. Это значит, что жителей интенсивно тестирует, людей изолируют. Я думаю, что в очагах ситуацией управляют намного эффективнее. (…) Параллельно проходит вакцинация, Мы стараемся не сбавлять темпы. Главный показатель, я считаю - ситуация в больницах", – сказала она.

Шимоните заметила, что если ухудшений не будет, то никаких жестких мер также не будет.

"Ситуация неприятная, но стабильная. Если она ухудшаться не будет, никаких ужесточений правительство принимать не будет", – сказала она.

Возможно, по ее словам, смягчения будут на следующей неделе, но пока она ничего обещать не может.

С 10 мая Шяуляйский муниципалитет оказался в режиме ужесточенного карантина, однако в школы по-прежнему пока ходят все ученики начальных классов. При этом детей не тестируют на COVID–19, как того требуют действующие правила.

Шимоните критически оценила такое решение.

"Плохо оцениваю, мэр должен видеть ситуацию в больницах региона, она хуже, чем несколько недель назад. Я думаю, не надо рисковать", – сказала она.