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Премьер Литвы Ингрида Шимоните извинилась перед всеми, кого оскорбили символы, использованные во время акции протеста во вторник.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Приношу извинения всем, кого оскорбили еврейские символы, которые во вторник на акции протеста использовали некоторые его участники, и сравнение нынешней ситуации с гетто нацистского периода. Это недопустимая девальвация понятий, связанных с ужасной трагедией человечества. Холокост связан с множеством смертей и одной из величайших трагедий в истории Европы.

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Нынешние реальные и мнимые жизненные неудобства ни в какое сравнение не идут со ссылками, геноцидом, Холокостом и другими страшными вещами, которые перенесли люди, и их близкие до сих пор живут с ранами на сердце и на душе. Карантинные ограничения правительства разных стран устанавливают именно для того, чтобы защитить жизни людей и систему здравоохранения, которая нужна для оказания помощи людям. Могу лишь сожалеть о том, что в год 80-летия со дня Холокоста и советских репрессий, появляются подобные сравнения, оскорбляющие память людей, стоявших у расстрельных ям или замерзших у моря Лаптевых", – сказала премьер.

Напомним, что во вторник некоторые участники митинга против ограничений для тех, у кого нет "паспорта возможности" сравнивали эти ограничения с геноцидом и гетто, ходили с желтыми звездами Давида и в арестантских робах.

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