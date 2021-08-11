"Приношу извинения всем, кого оскорбили еврейские символы, которые во вторник на акции протеста использовали некоторые его участники, и сравнение нынешней ситуации с гетто нацистского периода. Это недопустимая девальвация понятий, связанных с ужасной трагедией человечества. Холокост связан с множеством смертей и одной из величайших трагедий в истории Европы.

Нынешние реальные и мнимые жизненные неудобства ни в какое сравнение не идут со ссылками, геноцидом, Холокостом и другими страшными вещами, которые перенесли люди, и их близкие до сих пор живут с ранами на сердце и на душе. Карантинные ограничения правительства разных стран устанавливают именно для того, чтобы защитить жизни людей и систему здравоохранения, которая нужна для оказания помощи людям. Могу лишь сожалеть о том, что в год 80-летия со дня Холокоста и советских репрессий, появляются подобные сравнения, оскорбляющие память людей, стоявших у расстрельных ям или замерзших у моря Лаптевых", – сказала премьер.

Напомним, что во вторник некоторые участники митинга против ограничений для тех, у кого нет "паспорта возможности" сравнивали эти ограничения с геноцидом и гетто, ходили с желтыми звездами Давида и в арестантских робах.