aA
Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните в передаче на Delfi "Беседа с Дайвой Жеймите-Билене" сказала, что слышит критику в адрес главы Минздрава Арунаса Дулькиса, но вместе с тем она понимает, что критика в политике - неизбежна. Шимоните сказала, что идея социальных пузырей в скором времени будет воплощена, но призвала не расслабляться на фоне снижения случаев заболевания.
Премьер Литвы о критике министра и паспорте иммунитета: сейчас он был бы некстати
© DELFI / Andrius Ufartas

Она сказала, что сейчас не прививается от коронавируса, чтобы это не расценили как привилегию, а скандалы с вакцинацией вне очереди назвала неизбежной проблемой.

"Если бы Шимоните сейчас сделала прививку, то был бы еще больший скандал, чем был в случае с Жальгирисской клиникой или Шилале. Сейчас у нас количество вакцин нормировано, прививки делают тем, кто выполняет определенную работу. (…) Я думаю, что мне было бы неэтично на данном этапе претендовать на две дозы вакцины, неприлично и немудро", – сказала премьер, заметив, что к этому вопросу можно вернуться, когда начнется вакцинация общества.

Статьи по теме:
Премьер-министр Литвы: после 31 января часть ограничений снимут, но карантин продлят  (22)
Эксперты обсудят приоритеты вакцинации от COVID-19 в Литве

Она сказала, что Дулькис за время своей работы сделал больше, чем можно было надеяться.

"Министр сделал намного больше, чем я надеялась в своих самых смелых мечтах", – сказала Шимоните.

По ее словам, людям, которые выдвигают много требований, стоит проверить их реальность.

Недавно Шимоните говорила о возможности создания паспорта иммунитета. Его смогут получить не только те, кто привился, но и те, кто переболел коронавирусом. Уже сейчас говорят, что ими могут злоупотреблять и спекулировать.

Премьер сказала, что и эту возможность можно пресечь. А внедрение такого паспорта - это не вопрос ближайших недель.

"Проект паспорта иммунитета я расцениваю как проект будущего. Не хотелось бы создавать такое окружение, где люди могут решить не соблюдать правила, заболеть, переболеть, чтобы получить паспорт. Ясно, что благодаря вакцинации меньше заболевших будет попадать в больницу", – сказала Шимоните. По ее словам, в будущем паспорт иммунитета можно будет создать на базе системы E. sveikatа, чтобы избежать возможного обмана.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Антавиляйском пансионате коронавирусом болеют 196 пациентов и 58 работников (4)

За минувшие сутки коронавирус установили у 53...

За минувшие сутки в Литве выявлены 1694 новых случая COVID-19 (16)

За минувшие сутки в Литве выявлены 1694 новых случая...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: после 31 января часть ограничений снимут, но карантин продлят (22)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду после...

Президент Литвы: 13 января всегда будет напоминать о том, что гражданская сила - не фикция (79)

13 января всегда будет напоминать нам, что гражданская...

Минздрав Литвы разрешил возобновить вакцинацию препаратом BioNTech и Pfizer обновлено (31)

После получения подтверждения производителя...

Премьер Литвы о критике министра и паспорте иммунитета: сейчас он был бы некстати (3)

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните в...

Ландсбергис о 13 января: надо осознать, что тогда была начата до сих пор не прекратившаяся война (416)

В среду по случаю 30-летия событий 13 января 1991 года...