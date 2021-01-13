Премьер Литвы о критике министра и паспорте иммунитета: сейчас он был бы некстати

Она сказала, что сейчас не прививается от коронавируса, чтобы это не расценили как привилегию, а скандалы с вакцинацией вне очереди назвала неизбежной проблемой.
"Если бы Шимоните сейчас сделала прививку, то был бы еще больший скандал, чем был в случае с Жальгирисской клиникой или Шилале. Сейчас у нас количество вакцин нормировано, прививки делают тем, кто выполняет определенную работу. (…) Я думаю, что мне было бы неэтично на данном этапе претендовать на две дозы вакцины, неприлично и немудро", – сказала премьер, заметив, что к этому вопросу можно вернуться, когда начнется вакцинация общества.
Она сказала, что Дулькис за время своей работы сделал больше, чем можно было надеяться.
"Министр сделал намного больше, чем я надеялась в своих самых смелых мечтах", – сказала Шимоните.
По ее словам, людям, которые выдвигают много требований, стоит проверить их реальность.
Недавно Шимоните говорила о возможности создания паспорта иммунитета. Его смогут получить не только те, кто привился, но и те, кто переболел коронавирусом. Уже сейчас говорят, что ими могут злоупотреблять и спекулировать.
Премьер сказала, что и эту возможность можно пресечь. А внедрение такого паспорта - это не вопрос ближайших недель.
"Проект паспорта иммунитета я расцениваю как проект будущего. Не хотелось бы создавать такое окружение, где люди могут решить не соблюдать правила, заболеть, переболеть, чтобы получить паспорт. Ясно, что благодаря вакцинации меньше заболевших будет попадать в больницу", – сказала Шимоните. По ее словам, в будущем паспорт иммунитета можно будет создать на базе системы E. sveikatа, чтобы избежать возможного обмана.
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