Премьер Литвы о ценах на электричество и газ: правительство в этот процесс не вмешивается

"Цены на газ и электричество регулирует независимый регулятор, который пользуется своей методикой - на нее политики не влияют. Эти ведомства от правительства не зависят, правительство в процесс установки цен не вмешивается. Далее идет финансовая помощь, в которой нуждаются некоторые жители, действует общая схема, механизмы социальной помощи", – сказала Шимоните.
"В сам процесс установки цен правительство точно не вмешивается, был создан независимый регулятор, чтобы этого не было", – заметила премьер.
Во втором полугодии газ подорожает на 26–50% за куб. м, а электричество на 8%.
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