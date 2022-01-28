По ее словам, это также связано с концентрацией вооружённых сил России в Беларуси.

"Эта ситуация резко изменилась с ноября, но, наверное, ни для кого не секрет, что разворачивается более общая картина, особенно вдоль границ Украины, а также в Беларуси, куда уже перебрасывается большое количество войск", — заявила премьер журналистам в пятницу на пограничной заставе в Варенском районе.

"Поэтому я думаю, что пока слишком рано отменять режим чрезвычайной ситуации на границе", — добавила она.

Об этом она сказала в ответ на вопрос о сроках отказал от введенной в августе политики разворота мигрантов. По словам Шимоните, эта политика будет отменена по истечении срока действия режима чрезвычайной ситуации.

режим чрезвычайной ситуации был введен прошлым летом из-за роста нелегальной миграции на границе с Беларусью, также начали применять "политику разворота" мигрантов.

Еще более строгий режим – режим чрезвычайного положения - действовал на границе с Беларусью в середине ноября, но в середине января ситуация с нелегальной миграцией стабилизировалась, и ЧП отозвали в середине января.