aA
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает, что в том случае, если представители рынков и эпидемиологи Минздрава придут к соглашению о принципах более жесткого контроля, можно будет обсудить досрочное открытие павильонов на рынках.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Поскольку все люди перед выходом на работу должны сдать тесты, весь план послаблений был растянут на две недели, вчера на заседании было достигнуто соглашение, что если представители ассоциации с эпидемиологами Минздрава договорятся о каком-то дополнительном плане более жесткого контроля, быть может, мы могли бы обсудить их открытие и раньше", – сказала Шимоните.

Статьи по теме:
Карантин в Литве продлен до лета, условия изменятся  (70)
Правительство Литвы запланировало послабления для бизнеса  (34)

Правда, она акцентировала, что все зависит от возможностей тестирования.

"Когда ежедневно тестируют 20 000 человек, еще 1000 или 2000 - немалое количество", – сказала премьер.

Правительство в четверг решило с понедельника разрешить работу торговым центрам, правда, они будут закрыты в выходные дни.

Между тем, по нынешним планам, торговые точки на рынках будут открыты 3 мая.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве предлагается продлить карантин, но предусмотреть больше льгот привившимся разрешат работу баров, спортклубов и культурных учреждений  (100)

Правительству Литвы предлагается продлить карантин до...

Одни оказывают давление, другие высказывают поддержку Шимоните: кто-то должен показать наличие хребта (8)

В рядах фракции Союза отечества-Христианских...

Премьер-министр Литвы ответила на вопрос, чем Maxima отличается от рынка Gariūnai (37)

Президент Литовской ассоциации торговых мест и рынков...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы рассказала о новых правилах после 3 мая (25)

После 3 мая в Литве обсудят привилегии для людей, у...

Премьер Литвы: вопрос более поздней ревакцинации Pfizer спорный, решение не принято (5)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что еще...

После объявленных послаблений эксперт прогнозирует рост числа заболевших до 3000 в день (45)

Вполне вероятно, что Литва в ближайшее время вернется...

У вернувшегося с Тенерифе в Литву гражданина возник вопрос: достаточно ли такого контроля (12)

Для возвращающихся из-за границы в Литву граждан...

Коронавирус в Литве: 1088 новых случаев, 7 человек скончались (5)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев...