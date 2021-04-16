"Поскольку все люди перед выходом на работу должны сдать тесты, весь план послаблений был растянут на две недели, вчера на заседании было достигнуто соглашение, что если представители ассоциации с эпидемиологами Минздрава договорятся о каком-то дополнительном плане более жесткого контроля, быть может, мы могли бы обсудить их открытие и раньше", – сказала Шимоните.

Правда, она акцентировала, что все зависит от возможностей тестирования.

"Когда ежедневно тестируют 20 000 человек, еще 1000 или 2000 - немалое количество", – сказала премьер.

Правительство в четверг решило с понедельника разрешить работу торговым центрам, правда, они будут закрыты в выходные дни.

Между тем, по нынешним планам, торговые точки на рынках будут открыты 3 мая.