"Прививаться", – ответила она на вопрос журналистов, что делать, чтобы ситуация улучшилась.

По словам премьера, правительство в среду обсудит вопрос изменения порядка ношения масок, их в помещениях придется надевать всем.

"Наверное, надо. Об этом мы будем говорить завтра. Очень может быть, что это будет одной из самых больших перемен, которые предложит правительство. Наверное, для этих целей придется ввести карантин, поскольку в условиях чрезвычайной ситуации сделать это нельзя", – пояснила премьер.