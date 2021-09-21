aA
Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что Литва снова оказалась в черной зоне, поэтому надо возвращаться к обязательным маскам в помещениях для всех жителей. Для этого, по ее словам, скорее всего, снова придется ввести карантин.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Прививаться", – ответила она на вопрос журналистов, что делать, чтобы ситуация улучшилась.

По словам премьера, правительство в среду обсудит вопрос изменения порядка ношения масок, их в помещениях придется надевать всем.

"Наверное, надо. Об этом мы будем говорить завтра. Очень может быть, что это будет одной из самых больших перемен, которые предложит правительство. Наверное, для этих целей придется ввести карантин, поскольку в условиях чрезвычайной ситуации сделать это нельзя", – пояснила премьер.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Экономист: в странах ЕС такого использования "паспорта возможностей", как в Литве, нет (271)

В Европе продовольственные магазины открыты для всех, а...

Ситуация в Литве ухудшается, депутат предлагает вернуть обязательное ношение масок для всех (54)

Ситуация в Литве ухудшается, поэтому депутат Антанас...

В Литве растет количество больных COVID–19, премьер-министр не исключает введение нового карантина (114)

Премьер -министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает...

Ситуация с ковидом вызывает озабоченность: Шимоните не исключает дополнительные решения (116)

Ситуация с ковидом в Литве вызывает озабоченность....

Профессор: в холодное время года "паспорта возможностей" могут принести немало вреда (91)

Третья неделя сентября в Литве началась болезненно:...

TOP новостей

Премьер Литвы: наверное, снова придется вводить карантин (89)

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что Литва...

Калькулятор: какой поставщик предлагает самую выгодную цену на электроэнергию (62)

Выбирать поставщика электроэнергии становится легче –...

Вся Литва попала в черную зону поражения коронавирусом (25)

21 сентября утром Департамент статистики сообщил, что...

Премьер Литвы: если у жителей будут проблемы с оплатой отопления, им предоставят компенсации

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

ЕСПЧ признал Россию ответственной в отравлении Александра Литвиненко (50)

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу...