Премьер Литвы надеется, что за март удастся привить жителей старше 70 лет

"Надеемся, что за март, во всяком случае первой дозой, будет привита большая часть жителей старше 70 лет", - сказала журналистам после заседания правительства И. Шимоните.
По ее словам, это самая уязвимая возрастная группа, а хотя бы одна доза прививки заметно снизить риск заразиться.
Сейчас в Литве начали прививать жителей старше 85 лет.
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