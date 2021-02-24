Премьер Литвы надеется, что за март удастся привить жителей старше 70 лет

"Надеемся, что за март, во всяком случае первой дозой, будет привита большая часть жителей старше 70 лет", - сказала журналистам после заседания правительства И. Шимоните.

По ее словам, это самая уязвимая возрастная группа, а хотя бы одна доза прививки заметно снизить риск заразиться.

Сейчас в Литве начали прививать жителей старше 85 лет.