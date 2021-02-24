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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выражает надежду, что за март удастся привить жителей страны старше 70 лет - от этого будет зависеть и дальнейшие послабления карантина.
Премьер Литвы надеется, что за март удастся привить жителей старше 70 лет
© Sipa / Scanpix

"Надеемся, что за март, во всяком случае первой дозой, будет привита большая часть жителей старше 70 лет", - сказала журналистам после заседания правительства И. Шимоните.

По ее словам, это самая уязвимая возрастная группа, а хотя бы одна доза прививки заметно снизить риск заразиться.

Сейчас в Литве начали прививать жителей старше 85 лет.

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