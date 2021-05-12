Премьер Литвы надеется, что возможности путешествовать будут побуждать жителей прививаться

"Пока я считаю, что нашей основной задачей является создание возможности привиться всем желающим. Да, мы полагаем, что в будущем в Литве динамика будет схожей с другими странами, то есть до определенной степени рост будет значительным, затем замедлится, однако я надеюсь, что он и далее будет иметь место. Это означает, что люди увидят в прививке ценность, и эта ценность совершенно ясна – это спасенная жизнь не только самого человека, но и его близких", – заявила премьер на пресс-конференции в среду.

Она рассуждала, что людей могут побудить к прививкам упрощенные возможности для путешествий.

По ее словам, поскольку все больше людей прививаются, возможны и двусторонние соглашения, такие, как между Балтийскими странами, которые в мае планируется обсудить с экспертами, а "зеленый сертификат" предусмотрит единые условия во всем ЕС.

С 24 мая в Литве начнет действовать паспорт возможностей, который предоставить больше послаблений людям с иммунитетом. Европейский сертификат может быть утвержден в июне, с началом летнего отпускного сезона.