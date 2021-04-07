"В среду полиция Литвы приняло технические изменения. Существенные изменения сегодня не обсуждались", – сказала она.

Шимоните заметила, что пока неясно, как изменится эпидемиологическая ситуация в стране.

"Я понимаю, что часть людей печалится, но осторожность в данных обстоятельствах важна и оправдана. Сейчас приоритет правительства – привить как можно больше пожилых людей", – сказала она.

Премьер сказала, что не хочется закрывать бизнес, едва открыв его.

"Если следовать той же логике, то когда мы войдем в "черную" зону, мы должны закрыть тот бизнес, который сейчас работает этого хочется избежать", – сказала Шимоните.

"Беспокоит большое количество положительных тестов у людей с симптомами. Многие больные тестируются, нет такого, что больных выявляют случайно. Значит, ситуация серьезная. И в больницах за неделю появилось много новых пациентов. (...) ситуация на самом деле ухудшилось", – заметила она.

Шимоните упомянула, что если ситуация ухудшится, придется вернуться к ужесточениям. Она подчеркнула, что этого никто не хочет.

"Сейчас главное не создавать какие-то сценарии, а привить как можно больше людей", – заметила премьер.

Эпидемиологи говорят, что снятие ограничений на мобильность еще больше расслабят людей. Шимоните пояснила, почему было принято такое решение.

"Надо ответить себе на вопрос, выполняет ли ограничение возложенную на него функцию. Верю, что на Пасху они работали. (…) Но мы прекрасно знаем, что в последние месяцы люди нашли свои пути и дороги, научились обходить ограничения. (…) Это очевидно помогло сдержать ситуацию на Западе Литвы, но из последних данных мы видим, что в других регионах британский штамм не распространился", – сказала премьер.

Она сказала, что администрирование этих мер стоит дороже, чем польза, которую они приносят.

Delfi напоминает, что со среды в Литве не действует запрет на мобильность между муниципалитетами.