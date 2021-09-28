"Судя по последним выводам юристов, обойдемся режимом чрезвычайной ситуации", – сказала журналистам премьер.
Она пояснила, что правительство не передумало – просто получило выводы юристов.
"Был один вопрос - кто в условиях чрезвычайной ситуации несет ответственность за несоблюдение порядка – поставщик услуги, продавец, учреждение или организатор или все же человек, который не выполняет требования. Юристы объяснили, что ответственность несет конкретный человек и в условиях ЧС, для этого не надо, чтобы действовал карантин. Значит, в регламенте режима ЧС будут изменения, расширят список требований по вопросу ношения масок в закрытых помещениях", – пояснила Шимоните.
Премьер заверила, что пока других ограничений в помещениях не будет.
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