Премьер Литвы: если темпы распространения COVID-19 не снизятся, до весны переболеют все непривитые жители

"(...) по тому, как вирус распространяется сейчас, за зиму и немного весной, вероятно, штамм "дельта" в силу своих особенностей достигнет всех тех людей, которые отказались от вакцинации", – сказала премьер Литвы.

По ее словам, цель правительства - всеми способами побудить людей вакцинироваться.

Шимоните сказала, что она каждое утро начинает работу с анализа статистики по COVID-19 за минувшие сутки, самые счастливые для нее те дни, когда в статистике смертности стоят 0.

"С июня, когда вакцина стала доступна для всех, 80% от общего числа скончавшихся от ковида - это непривитые люди", – заметила Шимоните.

По ее словам, если бы все они были привиты, то смертность от COVID-19 была бы значительно ниже.

"Может это было бы 100, 50 или 80 – никто сейчас не может угадать, но это уже трагедии, и трагедии повторяющиеся каждый день. И самое страшное, что за эти трагедии никто не хочет отвечать", – заметила премьер.

Шимоните признала, что она не ожидала, что люди могут настолько быть подвержены дезинформации, лжи.