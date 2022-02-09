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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду после заседания правительства сказала, что не хочет комментировать решение Конституционного суда по прекращению дела, связанного с "паспортом возможностей".

Она напомнила, что, если потребуется, правительство может вернуть этот документ.

"Упреки я оцениваю, как еще одну удобную для кого-то теорию. Я неоднократно говорила, почему правительство не отказалось, а приостановило действие "паспорта возможностей". Мы сказали, что если правительство увидит необходимость в возвращении этого инструмента, такое решение будет принято. Эта мера оправдала себя, она действовала, позволила добиться нескольких целей", – сказала Шимоните.

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Она не хотела комментировать решение КС о прекращении дела, связанного с "паспортом возможностей".

"Нет никакого смысла комментировать решение КС, мы были готовы участвовать в деле, были назначены представители, представлены ответы на вопросы. Если бы КС обсуждал этот вопрос, мы бы, конечно, участвовали в деле. Но, поскольку суд решил прекратить дело, это его право принимать такие решения. Мне больше нечего сказать", – заметила премьер-министр.

В среду Конституционный суд (КС) Литвы остановил дело о законности "паспорта возможностей".

По сообщению суда, такое решение принято с учетом того, что правительство аннулировало решение, которым вводились ограничения, связанные с "паспортом возможностей".

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